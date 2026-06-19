Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin rüşvet karşılığı olarak ruhsat verdikleri bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşai faliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumdukları ihbarlarının ardından soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 4 ilde toplam 90 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat dahil olmak üzere toplamda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken firari şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürüyor.

SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık; Akpolat'ın, Yılmaz ve Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı olarak ruhsat verdikleri bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşai faliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumduklarına dair ihbarlar olduğunu ifade etti.

"Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BASİT ONARIM ADI ALTINDA RÜŞVET

Savcılık, Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiğini iddia etti.

Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği yine ruhsatı bulunmayan işletmelere rüşvet karşılığı göz yumulduğunun öne sürüldüğü savcılık açıklamasında iddialar şöyle sıralandı:

"Ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleri ile cezanın hafifletilmesi noktasında görüşmelerin yapılarak yapının durumuna, mevkine ve değerine göre rüşvet pazarlığının yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden ruhsatsız işletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılmak suretiyle indirildiği ve bu suretle maddi menfaat elde edildiği,

Adalar belediyesinden ruhsat alacak iş sahiplerini belediye yetkililerinin kendileri ile irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri ve bu suret ile iş sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıkları, söz konusu sisteme giren iş sahiplerinin işlemlerinin hızlandığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlandığı,

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileri ile irtibatlı şahıslara elden tesliminin sağlandığı anlaşılmakla bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edilmiştir."

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

2 Temmuz 1969 yılında Büyükada’da dünyaya gelen Akpolat, ilk, orta ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Adalar’da tamamladı.

18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına CHP bünyesinde devam etti. Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde yer aldı. 2009-2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde Kamu Yönetimi ve Belediyecilik hakkında tecrübelerini daha da arttırarak 2024 yılı Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde Adalar Belediye Başkanlığı için aday olma kararı aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Adalar İlçesine Belediye Başkanı seçilen Ali Ercan Akpolat, 3 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlamıştır.