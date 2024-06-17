Adalar iskelesinde bayram kalabalığı

Bayramda Adalar'a gezmeye gittiğini söyleyen Ahmet Karakuş, "Gidip gitmeyeceğim belirsiz çünkü çok kalabalık. Çok kalabalık Adalar nasıl kalabalıktır kim bilir. Gidebilirsem Adalar'a gideceğim. Gidip gezmeyi düşünüyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Bayramın 2. gününde Adalar iskelesinin kalabalık olduğunu söyleyen Kadir Fakir, "Denize girip güneşleneceğiz. Şu an çok kalabalık neden olduğunu anlamadım. Çünkü dün kalabalık yoktu. Kalabalık var ama gemiye bineriz." dedi.



Evlilik yıl dönümümü kutlamak için Adalar'a gittiklerini söyleyen Kadir Gürkan, "Büyükada'ya gidiyoruz 2 günlük tatil için. Bu kadar kalabalık olacağını aslında tahmin ediyorduk ama yine de gidiyoruz. Eşimle gidiyoruz evlilik yıl dönümümüz. Herkese iyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.