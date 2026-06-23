Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığı açıklandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akpolat ile Turgut'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet " suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Akpolat ve Turgut'un Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Adalar İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacak.



NE OLMUŞTU?



CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti.

İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke belediye başkanları Ali Ercan Akpolat ile Mustafa Turgut tutuklanmıştı.

Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcıları ile belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor.

Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma , görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı.

Belediye başkan yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada, şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı alımlarda usülsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya.

İki ilçenin de belediye başkanı haklarındaki suçlamaları kabul etmediler ve kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular.