İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları 16 Eylül'de kış tarifesine geçerken Adalar'a 24 saat ulaşım dönemi de başlayacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre,
''6 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak kış tarifesi kapsamında, İstanbul-Adalar arası ring sefer uygulaması güçlendirildi. Adalar’ın ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı “Adalar Ulaşım Çalıştayı”nda alınan karar doğrultusunda, seferler ise sıklaştırılıyor.''
Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak.
02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak.
Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.