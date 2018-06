İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.



İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.



Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.



Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.



FAYTONCULAR "ELEKTRİKLİ FAYTON" KARARINA TEPKİLİ

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar'da fayton yerine elektrikli araçların kullanılması kararına ilişkin, "Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili gerekli adımları attıklarını belirtmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bugün, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını duyurmasının ardından gözler faytonculara çevrildi.



Faytoncular Odası Başkanı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 3 bin kişinin ekmek yediği bir tekneyi ve atalardan miras kalan bir şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kerede ortadan kaldıracağına inanmadığını söyledi.



Ortada bir bilgi kirliliğinin dolaştığını, bu işi bu noktaya hayvanseverlerin getirdiğini ifade eden Ünal, "Onların yaptığı haberlerin tamamı baştan sona yanlış. Yılda 600, 700 atın öldüğünü iddia etmişler. Biz zaten bin atla iş yapıyoruz. 700 at ölürse, fayton başına bir at düşer. Biz günde 6 atla çalışıyoruz. Hikayenin gerçeği o değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz ki Cumhurbaşkanı bizi mağdur etmeyecektir." diye konuştu.



Ünal, "Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz." dedi.



"SEKTÖRÜ MODERNİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Bu sektörü iyileştirmeye, modernize etmeye çalıştıklarını anlatan Ünal, şunları kaydetti:



"Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bizim eksiklerimizin giderilmesidir. Öncelikle eksik ahırların tamamlanması gerekiyor. Kadir Topbaş, belediye başkanıyken 140 tane ahır yaptı. Şu an 80 ahıra, bir de at hastanesine ihtiyacımız var. İstanbul'da bir tane at hastanesi var Avcılar'da ama at yok. Türkiye'de de en çok at yoğunluğu Adalar'da var ama hastane yok. Böyle çelişkili bir durum var. Adada at hastanesi olursa, bu eksikler de giderilirse bu sektörü dünya markası haline getiririz. Adada sürekli görev yapan bir veteriner yok. Atların kontrolleri İlçe Tarım veterinerleri tarafından gerçekleştiriliyor. Atlar 6 ayda bir sağlık taramasından geçiriliyor. Olağanüstü durum olduğunda ilçe tarım veterinerleri yardım ediyor."



Hıdır Ünal, "Cumhurbaşkanımızın bu kadar insanı mağdur edeceğini düşünmüyorum. Öyle bir lider değil. Nihayetinde devletin başında o var. Uygularsa da kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bu duruma ancak hayvanseverler sevinir." dedi.



Adalar'daki 277 faytoncunun, elektrikli faytonlarda istihdam edilebileceği yorumlarını değerlendiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu düşünceye sıcak bakmıyorum çünkü bu sürdürülebilir bir proje değil. İnsanlar meseleye, 'Adada çok büyük bir yoğunluk var, bunları atların çekmesi yerine akülü veya elektrikli faytonlar çeksin' diye düz mantıkla bakıyor. Buraya gelen insanların tamamı atlı fayton için geliyor. Akülü fayton dünyanın her yerinde var. İnsanlar buna ilgi duymuyor. Dolayısıyla Adalar'ın ekonomisi de alt üst olacaktır. Adanın tek ekonomisi, fayton ekonomisinden geçiyor. Adada fayton olmazsa, adanın yoğunluğu zaten olmayacak. O zaman kimi taşıyacaklar ki. Adalar'da faytonun dışında ne var. Fayton kalkınca insanlar adaya niye gelsin? O nedenle ada esnafı da mağdur olacak."



KARANTİNALI ADAYA 209 ATIN GÖTÜRÜLMESİ



Hıdır Ünal, ekim ayına kadar karantina altında olan Adalar'a 209 atın götürülmesine ilişkin ise şunları söyledi:



"Öyle bir kıyamet kopardılar ki olayı sanki 209 at kaçak, illegal yollarla adaya girdiği noktasına getirdiler. Ben, belge ile konuşuyorum. Biz bu atları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldığımız izinle İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nün kontrolünde, kan örnekleri alınmış, ruam testi yapılmış, çipleri takılmış şekilde adaya götürdük. Getirdiğimiz atları mevcut ahırlarda barındırıyoruz. Önceki atlarımızı teneke, ahşap, çadırdan yapılan ahırlarda barındırıyoruz."



2008'DE İŞLETMEYE AÇILDI



Adalar'daki at ahırları 2008 yılında işletmeye açıldı. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda at ve fayton park işletmeciliği yapılıyor. İSTAÇ AŞ ile birlikte at gübrelerinin atılması sağlanıyor.



Adalarda toplam fayton kapasitesi 140 iken, 226 fayton hizmet veriyor. Bir giriş kontrol kulübesi, 80 yatak kapasiteli bir seyis evi,



kullanılmayan bir sosyal tesis binası, 14 blok (at ahır) olmak üzere 17 yerleşke bulunuyor.



Burada ayrıca bir alan sorumlusu 2 personel görev yapıyor.



YAZLIK VE KIŞLIK İKİ MODEL



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonların yerine hizmet verecek elektrikli araçların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yazlık ve kışlık olarak tasarlanan, yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Öte yandan tamamen kapalı olan mavi renkli araçlarla ise 16 yolcu taşınacak.



Elektrikli araçlar öncelikle Kınalıada'da hizmet vermeye başlayacak. Elektrikli araçların işletmesini İSPARK AŞ yapacak, yolculuk ücretleri, İstanbulkart ile entegre olacak.