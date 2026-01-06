Adalar'da denize düşen bir kişi 8 gündür aranıyor

Başta Şile DEGAK Özel Timi (21. K. Ligi) ile Sarıyer DEGAK Özel Timi (4. K. Ligi) olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, AFAD ekipleri ve itfaiyen su altı arama kurtarma ekipleri ile çalışmalara devam ediyor.

Adalar açıklarında denize düştüğü belirlenen bir kişi, 8 gündür arama kurtarma ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor. Kartal, Heybeliada ve Kadıköy'de görev yapan Sahil Güvenlik botları, arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Ekipler Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kadıköy açıklarında deniz yüzeyi ve su altındaki çalışmalarına devam derken, karadan da arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kayıp kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.