Adalar'da minibüs tepkisi | Polis ve vatandaşlar arasında arbede çıktı: Gözaltılar var

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 13 adet elektrikli minibüse tepki gösteren Adalar sakinleri eylem yaptı. Adalar sakinlerine polis müdahale etti. Eylemler sırasında bir kişi fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bazı vatandaşlar gözaltına alındı.

Adalar'da minibüs tepkisi | Polis ve vatandaşlar arasında arbede çıktı: Gözaltılar var

'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Adalar geliyor. Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu.

Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün eylem yaptı.

Adalar'da minibüs tepkisi | Polis ve vatandaşlar arasında arbede çıktı: Gözaltılar var - 1

ADA SAKİNLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Büyükada'da bulunan Çınar Meydanı ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen ada sakinlerine polis müdahale etti.

Çınar Meydanı'nda yapılan müdahale sırasında fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurşunburnu mevkiinde bulunan İETT Garajı'nda bulunan 13 minibüsün garajdan çıkışını engellemeye çalışan vatandaşlara da polis müdahale etti.

Müdahale sırasında bazı vatandaşlar gözaltına alındı.

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