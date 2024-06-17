Adalar'da minibüs tepkisi | Polis ve vatandaşlar arasında arbede çıktı: Gözaltılar var

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Adalar geliyor. Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu.

Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün eylem yaptı.