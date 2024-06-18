Adalar'da minibüs tepkisine İBB'den açıklama

İstanbul'a Adalar sakinleri bir süredir Büyükada'da hizmete giren minibüsleri protesto ediyor. Protestolar sırasında 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuya ilişkin minibüslerin elektrikli, sessiz ve engelli erişimine uygun olduğunu vurguladı.

Adalar'da minibüs tepkisine İBB'den açıklama

Adalar'da minibüs tartışması devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için toplu ulaşımın ihtiyaç olduğunu belirtti.

Önceki araçların lisans süresinin dolduğunu, yeni alınan araçların da elektrikli, sessiz ve engelli erişimine uygun olduğunun ifade edildiği açıklamada Adalar'da yalnızca yaya ulaşımının mümkün olamayacağı belirtildi.

Adalar'da minibüs tepkisine İBB'den açıklama - 1

Adalar'da hizmete giren minibüsleri portesto ederek çalışmalarını engellemek isteyen gruptan 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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