Adalar'da minibüs tepkisine İBB'den açıklama

Adalar'da minibüs tartışması devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için toplu ulaşımın ihtiyaç olduğunu belirtti.



Önceki araçların lisans süresinin dolduğunu, yeni alınan araçların da elektrikli, sessiz ve engelli erişimine uygun olduğunun ifade edildiği açıklamada Adalar'da yalnızca yaya ulaşımının mümkün olamayacağı belirtildi.

