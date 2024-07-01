Adalar'da ücretsiz bayram seferleri kaldırıldı

Adalar Belediyesi Meclis toplantısı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat başkanlığında Burgazada'daki bir kafede yapıldı.



Toplantıda, Özel Güvenlik İzin Belgesi, protokol, ücret tarifesi, ücret aktarması ve bütçe uygulamaları hakkındaki teklifler görüşüldü.



Meclis toplantısının ardından Akpolat ve Meclis üyeleri, toplantıyı izleyen vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

MİNİBÜS EYLEMLERİ



Adalar'da gerçekleştirilen minibüs eylemleri hakkında konuşan Akpolat, olayların hoş olmadığını, sorunların sağduyulu davranılarak çözüleceğini söyledi.



Minibüs sorunuyla ilgili protestoları saygıyla karşıladığını belirten Akpolat, "Herkesin doğal hakkıdır. İnsanların özgürce düşüncesini beyan etmesi, eylem yapması kadar doğal bir şey, bunu savunuyoruz ama hakaret içerikli, üst boyutta hakaretler hiç doğru değil." diye konuştu.



Adalar'da bireysel elektrikli araç kullanımının artmasının sıkıntılarına değinen Akpolat, şunları kaydetti:



"Adada oturanlar ulaşım sorunu yüzünden bireysel akülü araç kullanmaya başladı. Korkunç şekilde sayısı çoğaldı. Bizler herkes yürüsün diyoruz. Yaşlı olanlar var, yürüyemeyenler var. Yaklaşık 10 bin akülü araç sayısı oldu. Bunlar adaya yakışmıyor. Adalarımızın sokakları demir yığınına döndü. Büyükşehirimizin ve Adalar Belediyesinin temizlik araçları yolda park eden araçlar yüzünden süpürme işlemi yapamıyor. Hiç kimsenin bu araçları plakalandırdık diye adalarda gezme lüksü yok. Bunu açık ve net söylüyorum."

ÇÖP SORUNU



Adalar'da çöp toplama hizmetlerinde personel eksikliği gibi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Akpolat, "Biz Adalar'da yaşayan vatandaşımıza çöp konusunda hizmetini yapmakta zorlanırken, bu mesire alanlarında biriken çöp yığınları bizim hem zaman bakımından hem de eleman bakımından yetersizliğimizden müthiş bir külfet oluşturuluyor ve biz bunlardan hiçbir şekilde gelir elde etmiyoruz." ifadesini kullandı.



Vatandaşların kıyıya ulaşım hakkının elinden alınmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Akpolat, bu anlamda herkesin ücretsiz denize girme hakkı olduğunu ifade etti.

ÜCRETSİZ BAYRAM SEFERLERİ KALDIRILDI



Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Sayın Başkan'la görüştüğümüzde evet bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı. Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum. İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak." şeklinde konuştu.

"ORTA YOLU BULACAĞIZ"



Minibüs protestolarıyla ilgili vatandaşların sorularına cevap veren Akpolat, gözaltıları doğru bulmadığını ve kınadığını söyledi.



Minibüs krizini çözmek için çalıştıklarını söyleyen Akpolat, "Hiçbir mazeret üretmeksizin neticede bir kriz yaşandı ama krizin başlangıç zamanı İETT'nin genel müdürü Alper Bilgili döneminde başlayan bir süreçti. Bireysel elektrikli araçların çoğalmasında altyapıda İETT'nin tamamen ulaşım konusunda, yetersiz kalması sebebiyle bunları yaşadık. Ekrem Bey’de bu konuya çok sıcak bakıyor ve burada yapılan eylemi görmezden gelme gibi bir düşüncesi yok. Konuşa konuşa uzlaşacağız. Biri hayır diyecek, biri evet diyecek orta yolu bulacağız. Minibüslerin Ada'ya yakışmadığı aşikar. Bunu hiç kimse söyleyemez." ifadelerini kullandı.



Bir süreç yönettiklerini anlatan Akpolat, şunları kaydetti:



"Ben Ekrem Bey'le de yaptığım konuşmada 70 araba firmasının distribütörünü buldum. Bu arabaya tescil verilemeyeceği söyleniyordu. İETT'nin bir ihaleye çıkması konusunu, size anlatmıştı ve bunu gerçekleştireceğini söylemişti. Hiçbir şekilde eğer tescil verilemezse size burada söylerim ve bu arabalar artık çalışacak derim. Bu araçlarla bir dönem gidilecek. Belki 10 ay olur. Adabüslerin tescili geldikten sonra, bu arabaların gideceğini söylüyorum. Minibüsler yakışmıyor ama çalışıyor. Ben de sizin gibi minibüslerin Ada'nın dokusuna uymadığını ve belli bir süre sonra gitmesini doğru bulduğumu söylüyorum."