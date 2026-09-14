Adalar’da yeni belediye başkanvekili seçilecek

İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' ve ''rüşvet almak'' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran’da tutuklandığı hatırlatıldı. Akpolat’ın aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından 27 Haziran’da yapılan seçimde Belediye Meclisi Üyesi Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etmesi üzerine yeni seçim kararı alındı. Adalar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yeni başkan vekilini belirleyecek.