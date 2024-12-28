Adalat Bakanı Tunç: Gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Güran ailesinden 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bir sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç karardan sonra sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Tunç mesajında şunları ifade etti:



"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir.



Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.



Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir.



Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.



Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.



Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.



Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."