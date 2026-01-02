Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı

Bugün bazı gazetelerde yer alan habere göre, hapis cezalarının sadece yarısının cezaevinde geçirileceği iddia edildi.

10 yıl hapis cezası alan hükümlünün 5 yıl cezaevinde kalacağını öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilip "Adalet Bakanlığı'nın gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlık yoktur." ifadelerine yer verildi.