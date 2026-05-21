Adalet Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek , CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gürlek, sürecin CHP 'li delegelerin başvuruları ile başladığını söyledi.



Bu kararın demokrasiyi pekiştirmekte olduğunu belirten Gürlek, “Temyiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir” dedi.

Gürlek, herkesin karara saygı duyması gerektiğini ifade ederek, “İrade milletin ve delegenindir” dedi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı.