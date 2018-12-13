TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, AİHM'in Selahattin Demirtaş için "Derhal serbest bırakılması gerekir" şeklinde karar verdiğini, ancak bunun uygulanmadığını iddia etti.



Bunun üzerine söz alan Adalet Bakanı Gül, Demirtaş ile ilgili olarak AİHM'e "milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, tutukluluğun hukukun üstünlüğüne aykırı ve keyfi olduğu, bu nedenle tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna" ilişkin itirazda bulunulduğunu anımsattı.



Bu itirazları, AİHM'in, "şikayetleri dayanaktan açıkça yoksun bulduğu için kabul edilemez" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Gül, "AİHM, Türk mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğuna ilişkin şikayetle ilgili, 'Hayır, hukukun üstünlüğüne aykırı değildir, keyfi değildir' diye karar vermiştir." diye konuştu.



"Dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma dosyasına ulaşılmadığına" ve "tutukluluk kararına etkili bir şekilde itiraz edilemediğine" ilişkin şikayetlerin de açıkça dayanaktan yoksun bulunarak AİHM tarafından reddedildiğini belirten Gül, "AİHM, makul suç şüphesi olmaksızın tutuklandığı iddiasını da esastan inceliyor. AİHM, başvuranın suç işlendiği yönünde bağımsız bir gözlemciyi ikna edecek düzeyde, makul suç şüphesinin bulunduğunu tespit ediyor. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki şikayeti de incelemeye dahi gerek duymuyor." dedi.



"AİHM, TÜRK YARGISININ TUTUMUNU YERİNDE BULMUŞTUR"



Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Avukatı hakkındaki soruşturma nedeniyle AİHM'e başvuru hakkının Türkiye tarafından engellendiği yönündeki şikayet hakkında ise 'Türkiye'nin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiği' belirtilerek bu iddia dikkate alınmıyor.



'Anayasa Mahkemesinin tutukluluğun incelenmesi sürecinde yargısal denetimi yapmadığı' iddiası yerinde bulunmuyor, 'Sözleşme ihlal edilmemiştir' deniliyor. AİHM uzun, yetersiz gerekçe ile tutukluluğun devamı ve Meclis çalışmalarına katılmadığından serbest seçim hakkı ihlali, siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlama amacıyla tutuklamanın siyasi amaç olduğu tespitini yapıyor.



AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, 'Tutuklama yerindedir, makul suç şüphesi vardır' diyorsanız 'Bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur' diyemezsiniz. Bu nedenle asla böyle bir şey kabul edilemez. AİHM tutuklamanın makul suç şüphesi ile yerinde olduğunu tespit etmiştir. Bu konuyla ilgili 'siyasi nedenle' denmesi kabul edilemez. O esnada yargılama devam ediyor. İç hukuk yolları tüketilmeden yapılmıştır. Dolayısıyla AİHM, Türk yargısının tutumunu yerinde bulmuştur."



CEZAEVLERİ SAYISI

"Biz cezaevi açtık diye övünmüyoruz, hiçbir hükümet bunları açtı diye övünmez." diyen Gül, cezaevleri sayısının 2002'de 524 iken 2018'de 389 olduğunu; 166 yeni cezaevi yapıldığını, 301 cezaevi kapatıldığını bildirdi.



Gül, cezaevlerindeki sayı artışlarının temel sebebinin, cinsel saldırı, uyuşturucu gibi suçlarda süre artışı olduğunu söyledi.



Gül, "Uyuşturucunun dört yıldı cezası, on yıla çıkartıldı. Uyuşturucudan 57 bin 674 kişi cezaevinde. Yani bunları almayalım diyorsak… Mahkemeler getiriyor, buna yönelik kapasite artırılıyor, yapılıyor. Cinsel suçlardan 19 bin 66 kişi, terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde. Adam öldüren birisi 2005 öncesi dokuz yıl yatıyordu, bugün yirmi dört yıl yatıyor. Dokuz yıl yatıp çıkıyordu, istiyorsanız dokuz yıl yatsın, cezaevlerini boşaltırız. Meclisin elinde, bugün verin teklifi bunu eleştiren arkadaşlarımız, hemen cezaevlerinde bu sayılar gider." değerlendirmesinde bulundu.

