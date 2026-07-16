Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Ahbap’ın deprem bağışları incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, toplanan bağışların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bilirkişi heyetinin bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini inceleyerek ayrıntılı rapor hazırlayacağı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın herhangi bir kişi veya kurumu hedef almadığını, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.

Akın Gürlek ise depremzedeler için yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, bu bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin kamu vicdanı ve vatandaşların adalete duyduğu güven açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Gürlek, “Hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Türk yargısının algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, somut deliller ve kanunlar çerçevesinde hareket ettiğini belirten Gürlek, bağışların kullanımına ilişkin iddiaların bütün yönleriyle titizlikle inceleneceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent , kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa’da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Levent'e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor. Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bahis işlemi yapılması da bulunuyor. Haluk Levent ise emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları reddetti. Operasyonda toplam gözaltı sayısı ise 38 oldu.

Daha sonra Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı.

İDDİALAR NE?

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü. Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi. Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.