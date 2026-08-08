Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , incelemelerde bulunmak için Esenyurt’a geldi. Bakanları, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı.



Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularına ilişkin brifing aldı.



Ardından iki bakan Büyükçekmece Adliyesinde kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşmasında "Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, “Terörsüz Türkiye’ teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait." dedi



SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE



Burada konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin mücadele için altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Son 6 ayda uyuşturucu, bahis, sanal kumar ve organize suça yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdik. Mücadelemiz daha da güçlenerek devam edecek.” dedi.



Uyuşturucu, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçileceğini belirten Bakan Gürlek, 5 konuya özellikle yoğunlaşılacağını belirtti. Gürlek, “Suç gelirlerinin takibi, kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen ödeme sistemleri karşı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası ağlantıları, teknolojilerinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez.” diye konuştu.



“SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 96,5'İ TOPLANMIŞ DURUMDA”



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, “Yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsın bu sene içinde yakalamış bulunmaktayız. Esenyurt ilçemizde yaklaşık 800 kilogram uyuşturucuyu da ele geçirmiş bulunmaktayız. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili tüm Türkiye'de yüzde 96,5'ini toplamış bulunmaktayız.” dedi.