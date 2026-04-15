Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Sonuna kadar gidilmeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek , AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve bir daha haber alınmayan Gülistan Doku 'ya ilişkin soruşturmada yoğun şüpheler olduğunu kaydeden Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun kendisine tüm delillerin toplandığını söylediğini anlatarak, "Başsavcımız çok ince çalıştı. Gerekli işlemler yapıldı." dedi.

“SONUNA KADAR GİDİLMESİ GEREKİYOR”

Adalet Bakanlığı 'nın bu noktada bir takdir hakkı olmadığını, soruşturmanın başsavcılık tarafından yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, "Kız çocuğunun hunharca öldürülüp, öldürülmediği de belli değil. Burada kamu vicdanını yaralayan bir davranış var. Soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerekiyor." dedi.

Soruşturmanın ve gözaltı süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Gürlek, "Şahısların mesleği, rütbesi, görevi önemli değil." dedi.

SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELE

Yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini söyleyen Bakan Gürlek, "81 ile genelge gönderdim. Bunlarla ilgili soruşturmalar yürütülüyor." dedi.

12'NCİ YARGI PAKETİ

Bakan Gürlek'e sorulan sorular arasında 12'nci Yargı Paketi de vardı. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gürlek, "Yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılması beklenen yasal adımlarla ilgili soruya ise, "Komisyon raporunu Meclis'e sundu. Biz Adalet Bakanlığı olarak destek verebileceğimizi söyledik. Bunun kapsamını tamamen Meclis belirleyecek." yanıtını verdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA İZNİ

Gürlek'e Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma izni verilmesi de soruldu. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği izni hatırlatan Gürlek, "Ankara Başsavcılığımız soruşturmasına devam ediyor."

Adalet Bakanı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü kaydetti.