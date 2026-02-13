Adalet Bakanı Akın Gürlek: Meclis'teki olayların yaşanması beni üzdü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Adalete ihtiyacı olanların bakanıyım" diyen Gürlek, "Ben Türkiye'nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın sorunları dinlemek için buradayım" dedi.

Meclis'teki olaylı yemin törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, “Yemin saat 15.30 olarak belirlenmişti. Kuliste nazik bir ortam vardı. CHP'liler de oradaydı, herkesle el sıkıştık. O gün örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü. Metinin usulen okunması gerekiyordu, okurken bir anda ortam karıştı. Bu kadar karışacağını bilmiyordum. Bunlar keşke yaşanmasıydı. Kurumları yıpratmamamız lazım” dedi.

Parti gözetmeksizin herkese kapısının açık olduğunu söyleyen Gürlek, "Ben Adalet Bakanlığı'nı temsil ediyorum. Ne zaman gelirlerse onlarla da görüşürüz" dedi.



İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB soruşturmasına ilişkin soru üzerine Gürlek, "Biz kişilerin unvanına, belediye başkanı olup olmamasına bakmayız. Bir şüphe varsa Cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatmak zorunda. Unvanı bizi ilgilendirmez. Biz gelen ihbarlar, vatandaşların şikayetleri ile soruşturma başladık" dedi.

“Soruşturmada çok ciddi iddialar vardı. İddialar varsa üzerine gitmek gerekiyor” diyen Gürlek, “Soruşturma başladı diye kimse suçlu değildir. Savcı hem sanık lehine hem de sanık aleyhine sanıkları toplamakla yükümlüdür. Biz bunu yaptık. Bizim delillerle tahliye ettiğimiz kişiler de oldu. Delil durumu değişirse onları da lehlerinde değerlendirdik. Bunları ayırmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Gürlek, “Maddi deliller var. MASAK raporları var. Para hareketleri var. Dosya kapsamında hepsi analiz edildi. Tanık beyanları tek başına delil değil” diye konuştu.

“MECLİS İRADESİYLE İBB YOLSUZLUK DAVASI CANLI YAYINLANABİLİR”

Gürlek, meclis iradesiyle mahkemelerin canlı yayınlanabileceğini söyledi.



Mahkeme salonlarının siyaset arenası olmadığını dile getiren Gürlek, "Mahkeme salonunda siyasi propaganda yapılmaması gerekiyor. Hakimler bu propagandalardan etkilenmez. Mahkemeler bundan etkilenmez. Dosyadaki delillere göre yargılama yapılır" dedi.

“YASA DIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCUNUN KÖKÜ KAZINACAK”

"Yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız lazım" diyen Gürlek, “Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Yasa dışı bahis şirketleri sürekli teknolojiyi takip ediyorlar, yöntemleri sürekli değişiyor. Kaynağın tamamını kurutmak lazım. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Söz veriyorum, yasa dışı bahisin kökü kazınacak” dedi.



Futbolda şikede de önemli operasyonlar yaptıklarını belirten Gürlek, "Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Şike soruşturmaları genişleyecek" diye konuştu.



Ünlülere uyuşturucu soruşturması sorulan Gürlek, "Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Anneler ve aileler bana geliyor. Cezaevlerimizde en fazla yatan kişiler uyuşturucudan. Mücadele sonuna kadar sürecek. Hedefimizde uyuşturucu baronları var. Çok büyük baronları yakaladık, arkası gelecek." dedi.

Sosyal medya yaşıyla ilgili bir kısıtlama olup olmayacağı sorusuna Gürlek, "Sosyal medyada gerçekten çok bilgi kirliliği var. Bildiğim kadarıyla sosyal medya ilgili bir çalışma var. Sosyal medyada şahıs bir şey yazıyorsa o kişinin kimliği belli olacak. Bu çalışmaya önem veriyorum" dedi.

"'ALO ADALET' HATTI KURACAĞIZ"

"Alo Adalet" diye hat kuracakları belirten Gürlek, "Örneğin 17 celseden beri boşanma davası bitmemiş. Yada 8 celse düren kira davası var. Vatandaş, 'Alo Adalet' hattına ulaşacak. Yargı Etkinliği Bürosu da oradaki ilgili komisyon başkanını arayacak. Komisyon başkanı da ilgili hakime ulaşacak. Yargıdaki mağduriyetleri gidereceğiz" dedi.

Bütün ticaret mahkemelerin tek bir binada toplamayı düşündüklerini söyleyen Gürlek, "Bu şekilde bir pilot bölgeyi devreyi sokmayı düşünüyoruz. Bu süreci pilot olarak ilk İstanbul'da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu ticari davalarda süreci kısaltacak" dedi.



Yeni nesil suç örgütleri hakkında da konuşan Gürlek, "Maalesef suç örgütleri bu çocukları kullanıyor. Sokak çetelerine çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz. Suç örgütleri, kanundaki boşluklardan yararlanarak çocukları istismar ediyor. Sokak çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, 15 bin kadro aldıklarını, atamaların yakında başlayacağını söyledi.