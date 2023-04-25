Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtlıyor.



14 MAYIS SEÇİMLERİNE 18 GÜN KALDI

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesine heyet gönderdi. Depremden kaç seçmen etkilendi? Seçim güvenliğinden bahseder misiniz?



Bizim seçim kanunumuz gerekli düzenlemeyi taşıyor. Seçmenlerin önemli bir kısmının zaten bulunduğu yerde adresi çıktı. Bir kısmı kaydını aldı bir kısmı almadı. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Seçime katılımda herhangi bir problem olmayacaktır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Türkiye'de kimse kimsenin yerine oy kullanamaz. Parmak boyası falan onlar tarihte kalmış teknolojik gelişmeyi bilmeyen insanlar... Bir kişi oyunu kullanmışsa sisteme otomatik girdiği için kapanıyor otomatik olarak. Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanması mümkün değil. Sahte nüfus cüzdanı ile birinin oy kullanması mümkün değil. Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.