Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ'yü yargıdan silen adamım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2011 yılında Meclis Genel Kurulu'nda Fethullah Gülen ile ilgili sözlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "O sözler o dönemde söylenmiş sözlerdir. Ama keşke söylememiş olsaydık. Fakat o günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiştir. Bizim yaptığımız ortada. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur" dedi.

"FETÖ'YLE MÜCADELEYİ EN ÜST DÜZEYDE YAPAN ADAMIM"



Bozdağ, yargının geçmişte FETÖ tarafından manipüle edildiğine herkesin şahit olduğuna işaret ederek, "İlk defa FETÖ/PDY'ye önce haşhaşi, sonra legal görünümlü illegal yapılar, sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütü diyen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır." diye konuştu.



Kendisinin 25 Aralık 2013'te Adalet Bakanı olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. Bakan olduktan sonra HSK'deki herkesin görevine son veren kanunu getirdik. Adalet Akademisindeki görevlere son verdik. Bakanlıkta büyük ayıklama yaptık ve bütün çalışmalarımızı Yargıtaydan, Danıştaydan, yargının içinden FETÖ'yü ayıklamak üzere yaptık. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün aleyhine konuşan çoğaldı ama biz 15 Temmuz'dan önce 17/25 Aralık'la birlikte FETÖ'ye karşı hem hukuk yoluyla hem de diğer hukuk içinde yöntemlerle mücadeleyi başlatmışız.



FETÖ, terör örgütüdür, Fetullah Gülen terörist başıdır, vatanımıza milletimize, dinimize, devletimize ihanet etmiş hain oğlu haindir. Bütün ekibiyle beraber Amerika'ya uşaklık yapıyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade olmasaydı FETÖ ile mücadele başarıyla yürütülemezdi."



2 BİN 238 ESKİ HAKİM VE SAVCIYA MAHKUMİYET



Bakan Bozdağ, FETÖ ile mücadelede kapsamında 4 bin 646 hakim ve savcı hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 2 bin 238 kişi hakkında mahkumiyet, 992 kişi hakkında beraat, 27 kişi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 811 kişi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini söyledi.



Adalet Bakanlığında da 7 bin 530 personelle ilgili FETÖ kapsamında meslekten uzaklaştırma kararı verildiğini aktaran Bozdağ, yargının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdiği onurlu mücadeleyi de saygıyla karşıladığını dile getirdi. Bozdağ, "Bugüne kadar darbe teşebbüsüne kalkışanlara, darbecilere yol gösteren ve onlara danışmanlık yapan yargı gitti, yerinde ölümüne onlara karşı duran ve mücadele eden bir yargı geldi." dedi.



"FETÖ GİBİ HAREKET EDEN KİM OLURSA OLSUN KARŞISINDA DURACAĞIZ"



Yargıda FETÖ'nün belinin kırılmasında en büyük etkinin Yargıda Birlik'in kurulması ve 2014 HSYK seçimlerinin kazanılması olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:



"O seçim olmasaydı acaba 15 Temmuz 2016 gecesi Türk yargısı bu onurlu direnişi ortaya koyar mıydı, koyamaz mıydı? Esasında biz FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadeleyle yargımızın bağımsız ve tarafsız vasfını yeniden kazanmasına neden olduk. Teröristlerin işgaline son verdik. Bundan sonra da çok net söylüyorum; sadece FETÖ değil, FETÖ gibi hareket eden kim olursa olsun onların karşısında Bakanlık olarak duracağız. Hiçbir gruplaşmaya, hiçbir ekibin, görüşün, ideolojinin, tarikatın, cemaatin farklı farklı yapıların gruplaşmasına izin vermeyeceğiz. Sınavlarda da diğer iş ve işlemlerimizde de çoğulculuğu esas alacağız. Çoğulculuğun, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının en önemli sigortası olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu muhafaza ettik, bundan sonra da muhafaza etmeye devam edeceğiz."