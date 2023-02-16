Adalet Bakanı Bozdağ: Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruşturmalara ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, sadece müteahhitlere yönelik soruşturma yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, soruşturmaların titizlilikle yürütüldüğünü söyledi.



Bakan, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir, müteahhitler, yapı denetim elemanları, belediyelerdeki feni mesuller, mevzutaa aykırı tadilat yapan, kolon kesen, ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler ayrımsız soruşturulmaktadır" diye konuştu.



"DELİLLER TOPLANMADAN HİÇBİR ENKAZ KALDIRILMIYOR"

Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Bozdağ, "Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." dedi.

245 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bakan, şu ana kadar 245 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını bunlardan 54'nün tutuklandığını açıkladı.