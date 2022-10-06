Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama

İlişkili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

"SEÇİME DÖNÜK BİR ADIM"

Konuyla ilgili Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ düzenlemenin pazartesi gününe kadar netleştirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.

Teklifin kamuyuna açıklanmadan önce MHP ile de paylaşılacağını söyleyen Bozdağ, 'nin teklifi için "Çalakalem hazırlanmış, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN KANUN TEKLİFİ

Siyasette başörtüsü tartışması CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz" paylaşımıyla başladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından CHP, 3 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP'nin bu teklifine ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım'' demiş ve "Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...