Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi.



Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

"SEÇİME DÖNÜK BİR ADIM"

Konuyla ilgili Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ düzenlemenin pazartesi gününe kadar netleştirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.

Teklifin kamuyuna açıklanmadan önce MHP ile de paylaşılacağını söyleyen Bozdağ, CHP'nin teklifi için "Çalakalem hazırlanmış, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.



CHP'DEN KANUN TEKLİFİ



Siyasette başörtüsü tartışması CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz" paylaşımıyla başladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından CHP, 3 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.



Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP'nin bu teklifine ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım'' demiş ve "Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum'' ifadelerini kullanmıştı.