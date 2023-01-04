Adalet Bakanı Bozdağ’dan İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik hiç kimsenin görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemeyeceğini belirterek "Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ’dan İmamoğlu açıklaması

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı 'nun açıklamaları hakkında hem yargı görevlerini etkilemeye teşebbüs, hem de yargı görevini yapanları tehdit etmenin suç olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör iltisaklı kişilerin olduğu açıklamalarına ilişkin İmamoğlu'nun "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız" ifadelerinin anımsatılması üzerine Bozdağ, İmamoğlu'nun üslubunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

SUÇ OLDUĞUNU HATIRLATTI

İmamoğlu'nun açıklamasıyla adil yargılamayı ve yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ettiğini belirten Bozdağ, yargı görevini yapanları tehdit etmenin suç olduğunu vurguladı.

Saygısız bir dil kullananların hukuk işlediğinde şikayet etmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, "Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim, savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler. Bu ilkel zihniyetten çok çekti" değerlendirmesini yaptı.

Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez" dedi.

"İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA UĞRAŞSIN"

İmamoğlu'nu, hukuku, mahkemeyi, yargıyı tanımaya, saygılı, temiz bir dil kullanmaya davet eden Bozdağ, "Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın" ifadelerini kullandı.

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