Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'orman yangınlarında idam cezası' tartışmasına açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi. Bakan Bozdağ, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli adımları atacaktır" dedi.

Haberler 25.06.2022 - 15:50

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'orman yangınlarında idam cezası' tartışmasına açıklama

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Dün kameraların karşısına geçerek Marmaris'teki yangının kontrol altığına alındığını açıklayan Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, ''Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor'' da demişti. 

Konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik çalışmalara başladıklarını söyleyen Bakan Bozdağ, ''Cumhurbaşkanımız idam dahil, ormanları yakanlara türlü yaptırım uygulanması gerektiği ifade etti. Çalışmalarımız doğrultusunda açıklamalarımızı yapacağız'' dedi. 

SİYASETTE ADAYLIK TARTIŞMASI

Bozdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar hakkında konuştu. Bozdağ, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığı belirtti, 2023'te ikinci adaylığı olacağını söyledi.

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