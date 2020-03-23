Adalet Bakanı Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.



Ankara Hakimevi'nde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

''CEZAEVLERİNDE POZİTİF CORONA VAKASINA RASTLANMAMIŞTIR''

Covid-19'a yönelik yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül özetle şöyle konuştu:



''Hayat eve sığar diyoruz risk almayalım evimizde kalalım. Tüm adliyelerimizde bakanlık kurumlarımızda özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 20 milyon metrekarelik açık kapalı alanda dezenfektan çalışmaları yaptık yapmaya devam ediyoruz. Cezaevlerinde pozitif corona virüs vakasına rastlanmamıştır. Ceza infaz kurumlarının tamamında maske eldiven gibi tüm malzemeler tedarik edilmiştir. Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemi başlamıştır.

''ERTELENEN DURUŞMALARLA İLGİLİ ADIM ATILACAK''

Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

"İZOLASYON TEDBİRİNİ İHLAL SUÇTUR"

Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur.

''NOTERLİKLER DÖNÜŞÜMLÜ HİZMET VERECEK''



Noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren nöbet sistemi ile dönüşümlü hizmet verilecektir. Yarın tek sayılı diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek.''