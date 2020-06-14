Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırı içeren sosyal medya paylaşımını kınayan Adalet Bakanı Gül, ''Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 14.06.2020 - 12:56

Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

KİMLİĞİ BELİRLENEN O ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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