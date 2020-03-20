Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.



Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir eldivendir tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclis'in takdirindedir."

