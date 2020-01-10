Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültelerinin kontenjanı azalacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Gül'ün açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:
- Hukuk fakültelerinin sayısı çok fazla. Bu yıl hukuk kontenjanı 15-20 bin azaltılacak.
- İnfaz düzenlemesi Meclis AK Parti grubunun vereceği bir karar. Henüz teklif düzeyine gelmiş bir çalışma yok.
- Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.
- (Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.
- AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir.
- 2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir.
- (FETÖ ile mücadele) FETÖ ile mücadelede hiç bir ayağın bağışıklığı yoktur.
289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.
- 2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek.
- Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır.
- Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi.
- Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.
- Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde, ortak uzlaşıyla bir çözüm bulunmalı.