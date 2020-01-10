Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültelerinin kontenjanı azalacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Gül'ün açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

- Hukuk fakültelerinin sayısı çok fazla. Bu yıl hukuk kontenjanı 15-20 bin azaltılacak.

- İnfaz düzenlemesi Meclis AK Parti grubunun vereceği bir karar. Henüz teklif düzeyine gelmiş bir çalışma yok.



- Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.

- (Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.

- AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir.

- 2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir.

- (FETÖ ile mücadele) FETÖ ile mücadelede hiç bir ayağın bağışıklığı yoktur.

289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.

- 2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek.

- Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır.

- Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi.

- Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

- Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde, ortak uzlaşıyla bir çözüm bulunmalı.