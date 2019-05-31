Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Gül, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili olarak, "Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak. Yargı paketi gelecek en kısa sürede. Paketi geniş katılımla yaptık. Sadece kağıt üzerinde kalmamalı, iyi uygulanmalı. Bir kurul oluşturulacak ve denetleme yapılacak" dedi.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:



(Batı'dan Türkiye'ye yönelik eleştiriler) Hukuk devletinde her insan kendini güvenli ve huzurlu hisseder. Açıklanan pakkete, özellikle tutuklulukla ilgili düzenlemeler var. 3 yıllık tutukluluk olmayacak, bir an önce mahkemenin önüne çıkacak. Bu alanda mevzuat yoktu, çok önemli bir devrim olacak. Özgürlükler bizim vatandaşımız için, Türkiye buna fazlasıyla layık. Kayfi tutuklamaları oratadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak...



- (Yargı reformunda ilk adımlar) Kanunla çözülecek hususlarla alakalı, tüm milletvekillerimiz bunu sahiplenecektir. İnsan hakları eylem planı hususu üzerinde de çalışıyoruz. Masaya yatırıldı, tüm kurumlara ev ödevi veriliyor. İnsna haklarıyla ilgili tüm akademisyen ve STK'larla arkadaşlarımız çalışıyor, yakın zamanda sıfır tölerans prensibiyle açıklayacağız. İfadesi ve düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası almadığı bir sistemi inşa edeceğiz. Hiç kimse susmayacak, eleştirisini söyleyecek.



- (ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir.

- (Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek.



- (Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsü) Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil.

- (Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlesine nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir.

- (Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır.