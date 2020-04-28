Adalet Bakanı Gül: Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı'nın açıklamalarından satır başları;

Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Corona virüs salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır.

Ceza infaz kurumuna gelinen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır.

Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir.

Dört ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.