Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tedbirler aşamalı olarak yumuşatılacak

Bakan Gül, Türkiye'de corona virüs önlemlerine ilişkin konuştu.

''İnsan odaklı politikalarımıza yönelik yaklaşım ile yeni normal düzende, beraber hareket etmek herkesin dileğidir'' şeklinde konuşan Abdülhamit Gül, bayramdan sonra bu önlemlerin hafifletileyeceğini söyledi.

Bakan Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar:



''Noterler yeni çalışma düzenine bugünden itibaren başladı.



Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.



Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.



İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi.



Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz.



Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır.



Bilim Kurulu'nun önerileriyle normalleşme adımları atılacak"

