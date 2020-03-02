Adalet Bakanı Gül'den Avrupa'ya göçmen çağrısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlerin durumunda artık meselenin hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşındığını, bu drama kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.



Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından, ülkeden ayrılan göçmenlerin durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.



Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişeyle takip ettiklerini ifade eden Gül, dün Suriye'de rejimin katliamlarını görmezden gelenlerin, bugün de kapılarındaki on binlerin feryadına sessiz kaldığını, adeta düşman hukuku uygulayarak masum insanların yaşam haklarını dahi hiçe saydıklarını ifade etti.



Bakan Gül, paylaşımında Avrupa ülkelerine şu çağrıyı yaptı:



"Artık mesele hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması bütün dünyanın ortak meselesidir.

Bugün göç ve mülteci sorunu konusunda gerekli adımları atmayan ve çifte standart sergileyen Avrupa ülkeleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme gibi uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir. Geçmişten bugüne dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarına kucak açan Türkiye, insanlığın ve vicdanların sözcüsü olmaya devam edecektir."



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