Adalet Bakanı Gül'den 'Ayasofya' açıklaması

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''YARGISAL DURUŞMALAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR''

Adalet Bakanı Gül, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını söyledi.

''AVUKATLIK MESLEĞİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN DİYALOGLARI ARTIRACAĞIZ''

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



"Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, işbirliğini artıracağız.

TBMM'DE KABUL EDİLEN İNFAZ DÜZENLEMESİ

Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek. İçtüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.

''SAVUNMA NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA...''

Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.



''ÜLKE DEMOKRASİSİNE NASIL KATKI SAĞLAR AÇISINDAN BAKTIK''

Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.



AYASOFYA AÇIKLAMASI

Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir."

SEÇİM KANUNU TARTIŞMALARI

Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz.

''BİR KADINA DAHA EL UZANMAMASI İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ''

Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz.



''CEZAEVLERİNDE ARTIK SAYIMLAR PARMAK İZİYLE YAPILACAK''

Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak. Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NTV'YE KONUŞTU: AYASOFYA ULUSLARARASI KONU DEĞİL (VİDEO/ARŞİV)

