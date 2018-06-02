İlişkili Haberler MHP lideri Devlet Bahçeli'den af önerisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına cevap verdi.



Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.



Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.