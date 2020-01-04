Adalet Bakanı Gül'den Carlos Ghosn açıklaması

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattığını hatırlattı.



Soruşturma neticesinde 7 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gül, bu kişilerden 5'inin tutuklandığını anımsattı.



Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Gül, "Orada iki ayrı yabancı var o transit geçişi yapanlar. Bunların olaydaki ifadelerini de dikkate alarak soruşturmayı sürdürecekler ve buna göre iddianameyi açacaklardır. Başsavcılık dün de yine açıklamasını yaptı. Olayın duyulmasından itibaren büyük bir titizlikle çalışıyorlar" dedi.



Bakan Abdulhamit Gül, Türkiye'nin kırmızı bültenle aranan bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacağını vurguladı.



Şu anda Türkiye'de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünün altını çizen Gül, "Elbette mahkeme kararı sonuçlanmadan konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız ama sıcak bir olay, yeni bir olay. Tüm yönleriyle başsavcılık makamı titizlikle takip ediyor. Şu an itibarıyla Japonya'dan adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu'na aykırı hangi fiil varsa kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de yine tedbir kondu biliyorsunuz. Bu hususta yine mahkeme ve savcılık sürecini sürdürmüş olacak" diye konuştu.

