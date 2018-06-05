Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP heyetinin FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını incelemesine ilişkin bir açıklama geldi.

"Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar" diyen Gül şunları kaydetti:

"Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur.

15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.

Verilen izin sonrası CHP heyeti, 7 dosyada yer alan 27 klasörü 5 saat süreyle incelemişti.