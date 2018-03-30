Adalet Bakanı Gül'den çocuk istismarı tasarısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bakan Gül'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;

FETÖ'nün Balkan yapılanmasının üst düzey 6 ismi, MİT operasyonuyla dün özel bir uçakla Kosova'dan Türkiye'ye getirilmişti. Bunlarla ilgili dosyalar neydi Türkiye'de?



Sadece onlar değil. Türkiye'de FETÖ üyesi olup da mahkeme karşısına çıkamayan belli sayıda firariler var. Bunlar lider kadro olduğu için belli bir kadro dışarıda bunlara yönelik arama yakalama kararları oluyor. Bu 6 kişi de iade talebi olan isimler. Ya bir yerde yakalandığında ya da farklı bir takım hukuki sözleşmeler çerçevesinde iadeleri mümkün. Yargılamayı mahkeme yapacak.



Kosova'da İçişleri Bakanı ve İstihbarat başkanı görevden alındı ama...



Kendi iç şeyleri bilmiyorum ama. Olması gereken olmuştur.



Çiftlik Bank’ın kurucusunun takibi ve iadesi için yapılanlar. Uruguay’dan ayrıldığı söylenmişti...



Dün kayyuma devredildi şirketin yönetimi lazım. Orada canlı hayvanlar var bu konuda kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu bakanlığımız iletti kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmızı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz. İster Uruguay'da olsun ister Paraguay'da olsun bu kişinin orada yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor.

Çiftlik Bank benzeri kuruluşlara yönelik soruşturmalar... Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var mı?



Benzeri hadiseler için her türlü takip yapılıyor. Bu konuda birçok düzenlemeler yapıldı. Bu hususta teknik elektronik bir takım yapılan suç eylemleri var.

Dünyadaki Facebook skandalı ile kişisel verilerin korunması meselesi gündeme geldi. Türkiye’de de benzeri sosyal ağlarla ilgili soruşturmalar açıldı. Kişisel verilen korunması için mevzuat yeterli mi sizce?

Dünyada bir siber güvenlik krizi var. Bu hususta teknolojinin merkezi olan ülkeler de suç tiplerine baktığınızda daha fazla mağdurlar var. 2016 yılında hem kurul kişilerin verilerinin korunmasıyla ilgili çok önemli kanun düzenlemesi yapıldı. Cep telefonlarında rehber uygulamalarla ilgili BTK'nın müracaatıyla mahkeme karar verdi tedbiren durduruldu.

Çocuklara cinsel istismar düzenlemesinde son durum nedir? Taslak ne aşamada?

Taslağı nihayete erdirdik. Sanırım önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasarımız sevk olacaktır. Çocuklara cinsel istismarlara yönelik cezaların gözden geçirilmesi artırılması ve diğer tedbirlerle ilgili bir tasarımızı Meclis'e sevk etmiş oluruz.

Kastrasyon, cinsel isteği azaltmaya yönelik düzenleme... Bir karar verildi mi? Yöntem belli mi?

Bu konuda ülkelerde farklı uygulamalar var bazı ülkelerde zorunlu bazı ülkelerde sanığın istemesine bağlı. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Hekimlerin de görüşü alınarak mahkeme bu hususta kimyasal kastrasyon uygulamasına gidebilecek. Bunun dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı oluyor bunlarla ilgili de esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için kimyasal sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla faydalı olacaksa suçu önleyecek bir model olduğuna inanılırsa hakimin uygulayacağı bir tedbir olarak düşünüyoruz bunu.

Danıştay Başkanı’nın kızının Elazığ’a hakim olarak kurayla atanmasından sonra hemen Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanması konusu tartışıldı.



Bu tür konularda mesleki teknik konularda kurulun isimleri mesleki olarak mesleğin ihtiyaçlarına göre tasarrufta bulunuyorlar. O esnada dilekçeler alınıyor oradaki ihtiyaca göre kura çekilen yerlerin durumuna bakılarak 170 civarında kişinin mazereti kabul ediliyor. Yargıtay Tetkik Hakimliği Yargıtay üyeliği değil. Teknik bir konuda bir kişinin ailesinin yakın olması ayrımcılık olmaması lazım. HSK bunu her kurada bu şekilde yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır'' iddiasında bulundu.

FETÖ ile hiçkimse mücadele etmezken bu konuda söz söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bu mücadele yapılırken birçok kişi tarafından yalnız bırakıldı. Bu lafları söyleyecek en son kişi kendisidir. Devlet içerisinde bulunan kripto örgüt. Maocu diye gözüküyor FETÖ'cü çıkıyor. FETÖ'nün önde gelen isimlerinin kullandığı argümanların önüne servip edilip kullanıldığını görüyoruz. 15 Temmuz'da hedef Cumhurbaşkanımızdı. Bütün bunlar FETÖ ile mücadeleye zarar verir.

Bu örgütün ne kadarına ulaşıldı?



Burada işi başka terör örgütlerini yaptırıp kaos çıkartan kendisini gizlemeyi örgütün itikatı olarak bakılır. Bu örgüt kripto bir örgüttür. 2 yılda ben bunların hepsini bitirdim diyorsa bu yapıyı hafife alıyor demektir. Bu mücadele sonuna kadar devam etmek zorunda.

UYAP meselesi var. Düzenleme veya silbaştan bir şey gerekiyor mu?



Bu konuda da ilgili tüm birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda her türlü ne gerekiyorsa bunlarla ilgili testleri yaptırıyoruz. Bu husus bizim en önemli gündemlerimizden biri.

Cezaevlerinde doluluk oranın yüksek olduğu haberleri var. Durum nedir?



Hem FETÖ yargılaması hem diğer adli suçlar sebebiyle cezaevlerinde sayı fazla. Adli olarak 189 bin tutuklu hükümklü var terörden ve organize suçtan 50 bin. Cezaevlerinde yaklaşık 240 bin tutuklu hükümlü var. Bu doluluklar bakıldığında hem FETÖ hem terörle etkin mücadelen dolayı doluluk bu noktaya geldi. Bu konuda daha insani standartlara ulaşmaya yönelik tedbirler alınmaya çalışılıyor. AK Parti öncesinde infaz çok daha azdı.

Kadına yönelik şiddet olaylarında iyi hal indirimi beklentileri vardı.



O konuda yapılan kanun düzenlemesi ile istismara yönelik bu tür düzenlemeler terör suçlusu ne kadar yatıyorsa ona eşdeğer yapıldı. Uygulamada takdiri indirim kravatı takarım asla böyle bir şeye hakim savcılarımız tolerans göstermiyorlar.