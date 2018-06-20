Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Yayına Gaziantep'ten katılan Bakan Gül'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

İki kez oy kullandığını iddia eden kadının gözaltına alındığını biliyoruz. Nedir sizdeki bilgiler?



Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı savcılıkta ifadesi alındı. Konuyla ilgili İzmir savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Adı geçen kişi yakalandı ve savcılıkta ifadesi alındı. Türkiye'de asla böyle bir suistimale fırsat veren bir durum olamaz. TCK ve Seçim Kanunu bunu yasaklamaktadır. Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor. Ne olup olmadığı delillerle yargı makamı karar verecektir. Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma çok ağır cezaları gerektiren suçlardır.

Seçimlerin OHAL altında yapıldığı eleştirilerine ne dersiniz?



OHAL'de seçim olmaz diye bir düzenleme öngörü yok. Demokrasi anlamında bir eksiklik çıkmaz. Herkes mitingini yapıyor hiçbir demokratik engelleme söz konusu değil. Bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum.

''Cumhur İttifakı''nın sahada yansımasını nasıl görüyorsunuz?



1 Kasım'dan daha güzel bir sonuç alacağımızı görüyorum. Kararsızlar gidere azalıyor.

Son zamanlarda yaşanan dövizdeki dalgalanma... Sınır bölgelerinde yaptığı mitinglerde Muharrem İnce'nin iş yapma imkanlarınız sınır komşusu olan ülkeyle aramızın bozuk olduğu için ortadan kaldırıldığı bu da aslında size olumsuz etki yaptı eleştirilerine ne dersiniz Suriye ile yaşanan krizi hatırlatarak.

Türkiye dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye tüm bunları kendi kaynaklarıyla aşmayı başarmıştır. Türk ekonomisinin en az zararla atlatan Türkiye'de bir yönetim var. 7,4 büyüyen bir Türkiye var. Dünyada Hindistan'dan sonra ikinci büyüyen Türkiye'den bahsediyoruz. Suriye ile ilgili olarak Türkiye Suriye'de bu hadiselerin olmaması için elinden geleni yaptı. Türkiye eleştirilecek değil takdir edilecek bir noktada.

Yargı bağımsızlığı tarafsızlığı eleştirileri de muhalefet cephesinden dile getiriliyor. İktidardan emir alan yargı var sözünü Kılıçdaroğlu'dan sıkça duyduk.



Şunu sormak lazım acaba FETÖ yargılamalarından rahatsız mı oluyorsunuz? Kripto varsa bu mücadele yine yapılacaktır. Yargı Türk milletinin yargısı olmuştur. Bu ülkede brifing alan veren yargı gördük.

4 bin FETÖ'cü ihraç edildi yargıdan bir kez daha altını çizmek gerekiyor



Hakim savcı neredeyse 3'te 1. Çok önemli bir mücadele veriliyor.

FETÖ yargılamaları bu yıl içinde bitecek mi?



Gördüğümüz yıl sonu itibariyle FETÖ darbe yargılamalarının tamamlanacağını düşünüyoruz.

Bu yargılamalar sonunda beraat edenler olursa kamuda görevliyse işlerine iadesi şeklinde adım atılmalı mı? İade KHK'sı konuşuldu ama...



OHAL Komisyonu biz de daha hızlı olmasını bekliyoruz. Hızlı karar vermeye başladılar. Beraat eden o gerekçe ortadan kalktıysa elbette bunu OHAL Komisyonu dikkate alacaktır.

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı çok tartışıldı tutuklu olması nedeniyle. Tutuklu olan isimlerin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına dair bir düzenleme yapılacak mı? HDP'yi kritik parti olarak görüyor musunuz?



Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu, bunlar tabii Meclis açıldıktan sonra değerlendirilip tartışılacak konular. Şunu söylemek lazım, 'tutuklama bir kişi aday oldu' diye yapılan bir tutuklama değil, bir kişinin tutuklu olup olmaması, serbest kalıp kalmaması da hiçbir zaman bizlerin söyleyeceği husus değil. Mahkemenin takdiridir, mahkeme karar verecektir.



Yetki kanunu çıkarıldı Meclis'ten bu kanunla yeni sisteme ilişkin bir alan temizliği yapılması bekleniyordu. Bu adım da seçim sonrasına mı bırakıldı?



En kısa zamanda gerektiği şekliyle çıkacaktır. Seçimden önce veya sonra en kısa zamanda gerektiği tarihte çıkacaktır.



Muhalefet seçimden galibiyetle çıkarsak parlamenter sisteme dönüş vaatlerimiz arasında diyor. Buna ne dersiniz?



Referandumda milletimiz bu sisteme evet dedi. Siz yanlış verdiniz demek millete çok büyük bir saygısızlıktır. Millet anlamaz ben anlarım anlayışının bir tezahürüdür. Siyasette böyle bir anlayışı ben şiddetle kınıyorum.

Muharrem İnce'nin genelde hedef olarak hem Cumhurbaşkanı hem bakanlar tarafından seçildiğini görüyoruz sizce diğer adaylardan farkı ne?



Sayın Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun gündemleri, CHP Genel Başkanlığı. Birisinin hedefi pozisyonu korumak, diğerininki de genel başkan olmak. Türkiye'yi yönetmek, cumhurbaşkanı olmak gibi bir hedef yok.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ile Meclis'teki ittifak birbirinden farklı olursa yeni seçim mi gelir?



Amerika'da başkanlık seçimi yapılıyor ama Meclis iki yılda bir yenileniyor. Başkanı seçerken Meclis'i de seçim bu uyumu getirir diye söyledik. Uyum olmazsa Amerika'da senato Cumhuriyetçi başkan Demokrat kongreden geçmeyince sıkıntı oluyor.

Süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağı... Bu konuda bir adım kısa sürede atılır mı?



Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye birbirleriyle ölene kadar hukuken bunları bağlamak doğru değil ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz.

