Adalet Bakanı Gürlek: 119 ülkede 2 bin 707 FETÖ'cünün peşindeyiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek , FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

“FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON HAZIRLIĞIMIZ VAR”

FETÖ'ye yönelik yeni operasyonların yapılacağını söyleyen Bakan Gürlek "Özellikle FETÖ’nün güncel yapılanmasını yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi FETÖ sürekli kendisini güncelleyen bir örgüt ve bu konuda önemli tespitlerimiz ve olgunlaşma aşamasına gelen operasyon hazırlıklarımız var." dedi.

"119 ÜLKEDEN 2 BİN 707 FETÖ MENSUBU İLE İLGİLİ İADE TALEBİNDE BULUNDUK"

Hürriyet gazetesine konuşan Gürlek, FETÖ üyeleriyle ilgili iade talepleri konusunda Batı'ya da şu sözlerle eleştiriler yöneltti:

“Şu ana kadar 119 ülkeden 2 bin 707 FETÖ mensubu ile ilgili 2 bin 889 iade talebinde bulunduk. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri ile aramızda uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar bulunmasına rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden şu ana kadar olumlu bir cevap almadık. Bu da FETÖ'nün onlar tarafından korunduğunu gösteriyor.”