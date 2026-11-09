Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Fonları denetleyenler de incelenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek ; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2027 bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Gürlek, burada sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklama da yaptı.

“Fon soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir.” diyen Akın Gürlek, şöyle devam etti:

“Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır. Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır.”

464 ŞÜPHELİDEN 120'Sİ TUTUKLANDI, FİRARİ 40 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Gürlek, 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunduğunu, 120 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığına yönelik bilgi verdi. Firari 40 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldığını da bildiren Gürlek, “Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır.” dedi.

31,5 MİLYAR LİRA GÖNÜLLÜ HESABA İADE EDİLDİ

“Yine aynı tarih itibarıyla; yaklaşık 31.5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.” ifadesine de yer veren Akın Gürlek, gönüllü iade yapılmasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirterek, “İadelerin kaynağı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılması incelenirken ilgili kişi ve işlemler hakkındaki soruşturmalar da kendi hukuki seyri içinde yürütülmektedir.” diye konuştu.