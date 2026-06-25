Adalet Bakanı Gürlek: Bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , faili meçhul soruşturmalarında gelinen noktaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin tecellisi ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

“75 İLDE 638 DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR”

Bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyleyen Gürlek, “75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte." dedi.

Gürlek “47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce ‘Özel Çalışma Ekipleri’ görev yapmaktadır.” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz.” ifadesine yer veren Bakan Gürlek şöyle devam etti:

“Bu kararlılıkla, Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Kısa zamanda elde edilen bu başarı, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devletimizin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucudur.”

Adalet Bakanı Gürlek; devam eden çalışmalarda 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini ve 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte olduğunu belirtip "47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce ‘Özel Çalışma Ekipleri’ görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir." dedi.