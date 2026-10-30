Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek “68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık.” dedi.



Bakan Gürlek, 4 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını, Konya, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay'daki cinayetlere ilişkin 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.



Bakan Gürlek dosyaların gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında delillerin yeniden değerlendirildiğini söyledi.



KONYA'DA 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL



Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



KAHRAMANMARAŞ'TA BOŞ ARAZİDE BULUNAN YENİDOĞAN BEBEK

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.



25 YIL ÖNCE BETONLA KAPATILMIŞ BUZDOLABI İÇİNDE BULUNAN CANSIZ BEDEN

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.



HATAY'DA 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.