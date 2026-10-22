Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ; İzmir, Mersin ve Osmaniye ’de 10 ile 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı dosyada 17 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bu kişilerden ikisinin tutuklandığını açıkladı.

"YILLAR GEÇSE DE FAİLLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirten Bakan Gürlek “Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Gürlek; Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ile 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

İZMİR / MENEMEN | MUHARREME ORAL – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Adalet Bakanı Gürlek'in aktardığı bilgilere göre; İzmir’de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanıyla şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.

Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muharreme Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

MERSİN | FURKAN COŞKUN – 10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

9 Ekim tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim tarihinde 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Furkan Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürdürülüyor.

OSMANİYE | MEHMET ÇABUK – 10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüpheli, Mehmet Çabuk’u 27 Ocak tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız.”