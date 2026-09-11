Adalet Bakanı Gürlek: Faili meçhul altı dosya daha aydınlatıldı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, altı faili meçhul cinayet dosyasını daha aydınlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , son aydınlatılan dosyalarla birlikte 46 dosyada 52 maktul ve yedi yaralının bulunduğu dosyalar üzerindeki sır perdesinin aralandığını söyledi.

YEDİ YAŞINDAKİ MEDİNE'NİN ÖLÜMÜ

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra yaşamını yitiren yedi yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosya bu kapsamda yeniden ele alındı.

Yeniden açılan dosyada, soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi.

Şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA BULUNAN KEMİKLER BİR KADINA AİT ÇIKTI

Bir diğer dosya ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin.

Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

Dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yedi şüpheliden altısı gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DEKİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 yılında öldürülen Mehmet Köstekçi'nin katil zanlıları da yakalandı.

Köstekçi, evine gittiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında sekiz şüpheli belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin tümü gözaltına alındı.

MUŞ'TAKİ FELEMEZ KULAÇ CİNAYETİ

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç’ın dosyasında 1988 yılına uzanan husumet ve olayın öncesi ile sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu.

Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı; diğer şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.

NEVŞEHİR'DEKİ SEDAT ÜNAL CİNAYETİ

Bakan Gürlek'in açıkladığı bir diğer dosya ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden.

Ürgüp'te 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal’ın dosyası yeniden ele alındı.

18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili yedi şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı.

MEKİYE AKYEL'İN ÖLÜMÜ

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında öldürülen Mekiye Akyel'in dosyası da aydınlatıldı.

Akyel'in dosyasında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arandı.

Çalışmalar kapsamında dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı biçimde incelendi.

Soruşturma sonucu eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi.