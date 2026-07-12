Adalet Bakanı Gürlek, kazandığı 150 bin liralık tazminatı Türk Kızılay’a bağışladı

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay ’ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirtti.

Türk Kızılay’ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Gürlek, vatandaşların kuruma güven içinde bağış yapabileceğini kaydetti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay’a bağışladım.”

Türk Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür eden Gürlek, “Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.