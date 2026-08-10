Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü
10.08.2026 10:19
Son Güncelleme: 10.08.2026 12:53
Yazıoğlu'nun oğlu Fatih Yazıcıoğlu ve eşi Gülefer Yazıcıoğlu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Saat 12.00'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Yazıcıoğlu'nun ailesi görüşmenin gerçekleştiği Adalet Bakanlığından ayrıldı.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.
NTV muhabiri Mustafa Berber, Gürlek ve Yazıcıoğlu ailesinin görüşmesine ilişkin şu bilgileri aktarmıştı:
“Geçtiğimiz Haziran ayında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Ve burada devam eden soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları ve daha sonrasında da tutuklama kararları art arda gelmişti. Arama kurtarma ekibinde yer alan isimler, iddialara ilişkin hakkında suçlama bulunan isimler gözaltına alınmıştı. Bugün Adalet Bakanlığında gerçekleşecek görüşmede soruşturma ve adli sürecin ele alınması bekleniyor."
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMADA SONUNA KADAR GİDİLECEK
Akın Gürlek, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğine yönelik bir mesaj vermişti.
Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 27 şüphelinin gözaltına alındığını anımsatmıştı. Bakan Gürlek, bu isimlerden 19'unun tutuklandığını, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söylemişti.
SORUŞTURMADA SON OLARAK NELER BİLİNİYOR?
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti.
Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlanmıştı.
YENİ DELİLLERE ULAŞILMIŞTI
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni delillere ulaşılmıştı.
Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı.
Olay esnasında bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi.
Radar kayıtlarında, söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği bu durumun radarın kapatılması ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi.
Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan, "Savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği" tezi, geçmişteki emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi.
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.
MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlayan Muhsin Yazıcıoğlu, daha 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı.
Yazıcıoğlu, 18 yaşında Ankara'ya geldiğinde Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı, sonraki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.
Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı. 1980 askeri darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, yargılama sonucunda herhangi bir ceza almadı.
Yazıcıoğlu, 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
1993'TE YENİ PARTİ KURDU
Muhsin Yazıcıoğlu, 1991'deki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçildi ve yaklaşık 1 yıl sonra "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrıldı.
1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi.
ANAP'tan 1996'da istifa ederek BBP'ye dönen Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi ve seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.
İLK KEZ HELİKOPTER KİRALAMIŞTI
Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.
"Hazine'den yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.
Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Muhsin Yazıcıoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.