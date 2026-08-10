Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Muhsin Yazıcıoğlu ’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Saat 12.00'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Yazıcıoğlu'nun ailesi görüşmenin gerçekleştiği Adalet Bakanlığından ayrıldı.

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

NTV muhabiri Mustafa Berber, Gürlek ve Yazıcıoğlu ailesinin görüşmesine ilişkin şu bilgileri aktarmıştı:

“Geçtiğimiz Haziran ayında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Ve burada devam eden soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları ve daha sonrasında da tutuklama kararları art arda gelmişti. Arama kurtarma ekibinde yer alan isimler, iddialara ilişkin hakkında suçlama bulunan isimler gözaltına alınmıştı. Bugün Adalet Bakanlığında gerçekleşecek görüşmede soruşturma ve adli sürecin ele alınması bekleniyor."

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMADA SONUNA KADAR GİDİLECEK

Akın Gürlek, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğine yönelik bir mesaj vermişti.

Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 27 şüphelinin gözaltına alındığını anımsatmıştı. Bakan Gürlek, bu isimlerden 19'unun tutuklandığını, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söylemişti.