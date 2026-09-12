Adalet Bakanı Gürlek'ten 12 Eylül mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında bir mesaj yayınladı.

Askeri kalkışmayı “demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri” olarak niteleyen Gürlek, “Askerî vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.” dedi.

Gürlek, 12 Eylül'ün milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın Türkiye demokrasi tarihindeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi:

"O nedenle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası’nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye’yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.

Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millî iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."