16.02.2026 18:21

Adalet Bakanı Gürlek'ten Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
Anadolu Ajansı

Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

 

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

 

Akın Gürlek, 11 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Adalet Bakanlığı görevine atandı.        

