Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ ile mücadeleye değinen Gül, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü" dedi.

Adalet Bakanı, FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları için ise "O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları için "Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır" diyen Gül şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta."