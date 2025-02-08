Adalet Bakanı Tunç açıkladı. Gezi soruşturması kimleri kapsıyor, zaman aşımı neden yok?

Bakan Tunç, menajer Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşme sağladığı yönündeki iddialar üzerine başlayan soruşturmanın Gezi olaylarına uzanmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Konunun 12 yıl son neden gündeme geldiğini açıklayan Tunç, eylemlere katılanların yargılanıp, cezaların da Yargıtay tarafından da onaylandığını hatırlatırken, "Bu etkili kişiler, işte yargılandılar mahkumiyet kararları Yargıtay'da onaylandı. Sonradan çıkan deliller, eğer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde böyle bir delil varsa, elbetteki bu soruşturma konusu olur. Soruşturma neticesinde etkin bir şekilde yürütülür davaya dönüşüp dönüşmeyeceğini elbette yargı karar verir." dedi.

Tunç, Gezi soruşturmasına uzanarak tutuklamaya dönüşen sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2013 yılının mayıs ayında Gezi olayları. O günleri hatırlayacak olursak. Arap Baharı'nın Türkiye'ye geliyor gibi izlenim söz konusu idi. Gezi Parkı'nda 2 ağacın yer değiştirilmesiyle başlayan protesto eylemi maalesef yakma, yayın araçları yakıldı, yıkma olarak başka bir şeye dönüştürüldü. İnsanlar öldü. Terörist paçavraları AKM'ye asıldı. Yargılama süreci başladı. Eylemleri koordine edenler, organize edelerle ilgili kamu davası açıldı. İlk derece mahkeme karar verdi Yargıtay kararı onadı. Kesinleşmiş karar söz konusu. Gezi parkı olaylarının hükümete karşı darbe kalkışmasına yönelik bir karar söz konusu."

12 YIL SONRA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLADI?

Tunç, "12 yıl sonra ne oldu da tekrar soruşturma başlatıldı? "sorusunun sorulduğunu aktarırken, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Başsavcılığı burada zaman aşımı süresi söz konusu değil. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından zaman aşımı işlemez. Nasıl 28 Şubat sanıkları, 12 Eylül darbecileri yıllar sonra yargı önüne çıkarıldı. Suç bakımından 312. madde. Zaman aşımı söz konusu değil. 12 yıl geçti. Bu süre içerisinde elbette bir delil ortaya çıkmışsa. Soruşturma kapsamında hangi deliller ortaya çıktı da böyle bir soruşturma başlatıldı, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şüpheliler savunmalarını yapabilirler. Eğer etkisi olduğuna ilişkin delil ortaya çıkarsa elbette yargılama mümkün olabilir."